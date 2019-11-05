4 kişiye 139’ar bin

10 bilen 4 kişi, 139.319'ar lira kazandı. 9 bilenler 3.203, 8 bilenler 186, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 2 lira alacak.
1, 10, 25, 27 29, 38, 39 ,40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 64, 68, 74, 75, 77, 78
1, 10, 25, 27 29, 38, 39 ,40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 64, 68, 74, 75, 77, 78
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