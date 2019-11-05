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4 ye 139’ar bin

10 bilen 4 , 139.319'ar lira kazandı. 9 3.203, 8 bilenler 186, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 2 lira .

4 kişiye 139’ar bin
10 bilen 4 , 139.319'ar lira kazandı. 9 3.203, 8 bilenler 186, 7 bilenler 27, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 2 lira .

1, 10, 25, 27 29, 38, 39 ,40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 64, 68, 74, 75, 77, 78

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