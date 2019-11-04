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’da yeni rekor

, 1 Ocak-29 Ekim arasında 14 milyon 347 bin 909 ağırlayarak rekor kırdı. Kent, 2016'da 5 milyon 934 bin 673, 2017'de 9 milyon 475 bin 581, 2018'de 12 milyon 236 bin 188 turiste ev sahipliği yapmıştı.

Antalya’da yeni rekor
Antalya, 1 Ocak-29 Ekim arasında 14 milyon 347 bin 909 ağırlayarak rekor kırdı. Kent, 2016'da 5 milyon 934 bin 673, 2017'de 9 milyon 475 bin 581, 2018'de 12 milyon 236 bin 188 turiste ev sahipliği yapmıştı.

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