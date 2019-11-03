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Akıllı ol ! Helal olsun sana Nazlıcan

Liseli Nazlıcan, bulduğu ve içinde 18 bin TL olan çantayı sahibine ulaştırdı. da, “Umarız , Nazlıcan’a salak şoför muamelesi yapmaz” yorumu dikkat çekti.

Akıllı ol Google!
Arama motoru , otobüste unutulan iki cüzdanı da sahiplerine teslim eden Barış Özer'le ilgili bir skandala imza atmıştı. 'Salak şoför' aranınca Özer'in çıkması dün tepkilere neden olmuştu. Şimdi de 'te lise öğrencisi , yolda bulduğu ve içinde 17 bin 950 bin TL olan çantayı, polis aracılığıyla ulaştığı sahibi Ertuğrul Bozkurt'a teslim etmesi, yı harekete geçirdi. Binlerce kişi Google'a seslenerek, "Sakın Nazlıcan'a da bu ayıbı yapma" yorumunda bulundu. Nazlıcan Kanat, "Dersim geç saatte bitiyordu, rahatsız olduğum için erken çıktım. Yolda bir çanta gördüm içerisine baktığımda kredi kartları ve yüklü miktarda para vardı. Bende karakola getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik, mutluyum" dedi.

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