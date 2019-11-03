Arama motoru Google, otobüste unutulan iki cüzdanı da sahiplerine teslim eden Barış Özer'le ilgili bir skandala imza atmıştı. 'Salak şoför' aranınca Özer'in çıkması dün tepkilere neden olmuştu. Şimdi de Gaziantep'te lise öğrencisi Nazlıcan Kanat, yolda bulduğu ve içinde 17 bin 950 bin TL olan çantayı, polis aracılığıyla ulaştığı sahibi Ertuğrul Bozkurt'a teslim etmesi, sosyal medyayı harekete geçirdi. Binlerce kişi Google'a seslenerek, "Sakın Nazlıcan'a da bu ayıbı yapma" yorumunda bulundu. Nazlıcan Kanat, "Dersim geç saatte bitiyordu, rahatsız olduğum için erken çıktım. Yolda bir çanta gördüm içerisine baktığımda kredi kartları ve yüklü miktarda para vardı. Bende karakola getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik, mutluyum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.