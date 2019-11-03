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Askeri Yardım Komitesi'nde görev yapan 38 yaşındaki Amerikalı Yarbay Michael R. Couillard ve 10 yaşındaki oğlu Matthew, Amerikan elçiliğinde görevli bir grup personelle birlikte Bolu Kartalkaya'ya tatile gitti. Tepeye çıktılar. Hava iyice karardığında tipiye dönen bir kar yağışı başladı. Göz gözü görmez hale gelen karlı tepelerde kayboldular. Günler geçiyor ama iyi haber gelmiyordu. Baba-oğul 5 saat yürüdükten sonra bir ağacın altında durmak zorunda kaldılar çünkü Matthew babasına daha fazla yürümeyeceğini söylemişti ve ağlıyordu. Çocuğunun ıslak giysilerini çıkarmış, ellerini ısınması için kendi koltuk altlarına sokmuş, üstlerine de dalları örtmüştü. Sarılarak uyudular. Ertesi gün küçük bir mağara buldular. Yolda bir derecik görüp su içmişlerdi.Yanlarında yiyecek olarak çocuğun cebinde kalan 5 parça şeker vardı sadece. Üç gün bu mağarada kaldıktan sonra, kendilerini arayan helikopterlerin seslerini duydular ama seslerini duyuramadılar. Yarbay, oğlunu mağarada bıraktı. Vahşi hayvan girmesin diye girişine de kocaman bir kaya koyup yardım aramaya gitti. İki gece sonra arama ekibine ulaştı, sonra da oğlunu kurtardı. 10 günlük bu büyük korku mutlulukla bitmişti.Amerikalı uzmanlar yarbayın hayatta kalma eğitimi gördüğünü öne sürüyorlardı.