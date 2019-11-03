1 talihliye 7.2 milyon

6 bilen İstanbul Bahçelievler'den 1 kişi, 7 milyon 274 bin 196 lira kazandı. 5 bilenler 9 bin lira, 4 bilenler 110 lira, 3 bilenler ise 14 lira alacak. 6 bilen İstanbul Bahçelievler'den 1 kişi, 7 milyon 274 bin 196 lira kazandı. 5 bilenler 9 bin lira, 4 bilenler 110 lira, 3 bilenler ise 14 lira alacak. 6-29-31-32-44-45
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