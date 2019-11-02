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'Şoförün yanına oturuyordu öldürdüm’

Diyarbakır'da Can Yılmaz, 17 Ekim'de eşi Güllü ile tartıştı. Evde bidonda bulunan benzinle üç çocuğunun annesini yaktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, yaşadığı acıya 12 gün dayandı.

'Şoförün yanına oturuyordu öldürdüm’
Diyarbakır'da Can Yılmaz, 17 Ekim'de eşi Güllü ile tartıştı. Evde bidonda bulunan benzinle üç çocuğunun annesini yaktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, yaşadığı acıya 12 gün dayandı. Tutuklanan Yılmaz, "Eşim işe giderken serviste şoförün yanına oturuyordu. Bu konudan tartıştık" diye konuştu.

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