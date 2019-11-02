Tarihler 16 Ekim 2019'u gösterdiğinde Konya Ilgın'da yaşayan Ali Yanar (38), kayıplara karıştı. Polis arama çalışması başlattı. Ancak genç adamın izine rastlanmadı. Bunun üzerine Yanar'ın telefon kayıtları incelemeye alındı. Yanar'ın en son arkadaşları Kerim Kayış (31) ve Hasan Mermer (33) ile konuştuğu anlaşıldı. Bunun üzerine ikilinin ifadesi alındı. Yapılan çapraz sorgulamada; Kerim Kayış ile Hasan Mermer arkadaşlarını öldürdüklerini anlattı. Ancak ikisi de suçu birbirinin üzerine attı. Zanlıların bir süre önce Yanar'a yasa dışı bahis oyun makinesi kiraladıkları, ancak makineyi geri alamadıkları için genç adamı öldürdükleri ortaya çıktı. İkili, sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine yollandı.
ALİ YANAR
ŞURAYA GÖMELİM
Olay yerine götürülen katiller, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Hasan Mermer, "Kerim'e, 'Yakmaya ne gerek var. Şuraya gömelim' dedim, ama dinlemedi. Cesedi yakarken ben de kolumu yaraladım" dedi.
KERİM KAYIŞ
HASAN MERMER
ALİ YANAR
ŞURAYA GÖMELİM
Olay yerine götürülen katiller, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Hasan Mermer, "Kerim'e, 'Yakmaya ne gerek var. Şuraya gömelim' dedim, ama dinlemedi. Cesedi yakarken ben de kolumu yaraladım" dedi.
KERİM KAYIŞ
HASAN MERMER
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