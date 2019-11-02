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'da kan donduran cinayet! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna atmışlar

Tarihler 16 Ekim 2019'u gösterdiğinde Ilgın'da yaşayan Ali Yanar (38), kayıplara karıştı. Konya’da iki cani, yakın arkadaşları Ali Yanar’ın boğazını kesti. Genç adamın cesedini yakıp, kuyuya atan katiller dün cezaevine gönderildi.

Kanınız donacak
Tarihler 16 Ekim 2019'u gösterdiğinde Ilgın'da yaşayan Ali Yanar (38), kayıplara karıştı. Polis arama çalışması başlattı. Ancak genç adamın izine rastlanmadı. Bunun üzerine Yanar'ın telefon kayıtları incelemeye alındı. Yanar'ın en son arkadaşları Kerim Kayış (31) ve Hasan Mermer (33) ile konuştuğu anlaşıldı. Bunun üzerine ikilinin ifadesi alındı. Yapılan çapraz sorgulamada; Kerim Kayış ile Hasan Mermer arkadaşlarını öldürdüklerini anlattı. Ancak ikisi de suçu birbirinin üzerine attı. Zanlıların bir süre önce Yanar'a yasa dışı bahis oyun makinesi kiraladıkları, ancak makineyi geri alamadıkları için genç adamı öldürdükleri ortaya çıktı. İkili, sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine yollandı.



ALİ YANAR

ŞURAYA GÖMELİM
Olay yerine götürülen katiller, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Hasan Mermer, "Kerim'e, 'Yakmaya ne gerek var. Şuraya gömelim' dedim, ama dinlemedi. Cesedi yakarken ben de kolumu yaraladım" dedi.



KERİM KAYIŞ



HASAN MERMER

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