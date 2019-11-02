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7. skandal! Ölen Zehra Demir'in avukatı: Cinayete tutuklama yok

Antalya'da, birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisi Zehra Demir'in (19), ailesiyle yaşadığı evin kapısına bıçakla dayanarak, intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Süleyman Taruk'un (18) tutuklanma talebi 7'nci kez reddedildi.

7. skandal
Antalya'da, birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisi Zehra Demir'in (19), ailesiyle yaşadığı evin kapısına bıçakla dayanarak, intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Süleyman Taruk'un (18) tutuklanma talebi 7'nci kez reddedildi. Demir ailesinin avukatı Hadi Cin, "Yedinci kez tutuklama talebimiz reddedildi. Tutuklanmaması, adalete güveni zedelemiştir" dedi. Sosyal medyada da birçok kişi bu karara tepki gösterdi.

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