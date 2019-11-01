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Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldü! Amcasından şok iddia geldi: Meyvede ilacı vardı

, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Hepsi karın sı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti. Ancak Saliha, hayatını kaybetti. 'ın iddiası tüyler ürpertti: Nardaki gözümle gördüm.

Katil nar
Saliha, nar yedi. Zehirlenip can verdi. Amcasından şok iddia geldi: Meyvede ilacı vardı

, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Hepsi karın sı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti. Ancak Saliha, hayatını kaybetti. 'ın iddiası tüyler ürpertti: Nardaki gözümle gördüm.



Amcanın iddiası üzerine narlar incelemeye alındı. Soruşturma başlatıldı.

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