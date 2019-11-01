Saliha, nar yedi. Zehirlenip can verdi. Amcasından şok iddia geldi: Meyvede tarım ilacı vardı
Kayserili Çakır Ailesi, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Hepsi karın ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti. Ancak Saliha, hayatını kaybetti. Amca Hakan Çakır'ın iddiası tüyler ürpertti: Nardaki zirai ilaçları gözümle gördüm.
Amcanın iddiası üzerine narlar incelemeye alındı. Soruşturma başlatıldı.
Kayserili Çakır Ailesi, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Hepsi karın ağrısı ve mide bulantısıyla hastaneye gitti. Ancak Saliha, hayatını kaybetti. Amca Hakan Çakır'ın iddiası tüyler ürpertti: Nardaki zirai ilaçları gözümle gördüm.
Amcanın iddiası üzerine narlar incelemeye alındı. Soruşturma başlatıldı.
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