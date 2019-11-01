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Sokakta kalan İngiliz kadına sahip çıktı! "Teşekkürler Türkiye"

İngiliz vatandaşı (53), 7 ay önce tatil için Marmaris'e geldi. Parası bitince ülkesine dönemedi. 'ın yol masraflarını üstlendi. ülkesine gönderdi. Webster, kötü gün dostu olan Türklere teşekkür etti. "Bu iyilikleri asla unutmayacağım" dedi.

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