İngiliz vatandaşı Sharon Webster (53), 7 ay önce tatil için Muğla Marmaris'e geldi. Parası bitince ülkesine dönemedi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Webster'ın yol masraflarını üstlendi. ülkesine gönderdi. Webster, kötü gün dostu olan Türklere teşekkür etti. "Bu iyilikleri asla unutmayacağım" dedi.
- Yaşam
- 01.11.2019
- Gazete
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