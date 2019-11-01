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Daha ismi bile konmadan annesi tarafından terk edildi! Talihsiz yavruya doktor kol kanat gerdi

26 haftalıkken doğan erkek bebek, daha ismi bile konulmadan annesi tarafından terk edildi. . Dr. ise bu talihsiz yavruya kol kanat gerdi. Göğsünde yatırıp anne şefkati gösterdi.

Aslıh'ana!'
Gaziantep'ten dün gelen haber, yürekleri ısıttı. bağımlısı olduğu iddia edilen E.E., 9 Eylül'de devlet hastanesinde doğum yaptı. 26 haftalık doğan ve sadece 1 kilogram ağırlığında olan erkek bebek tedavi altına alındı. Bu sırada anne, bebeği terk ederek hastaneden ayrıldı. İsmi bile olmayan bebeğe Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu sahip çıktı. Bebeğe yeni kıyafetler alan Doç. Dr. , herkesi duygulandırdı.



Bebeğin anne sütü ile beslenemediğini söyleyen Doç. Dr. Abbasoğlu, "Bu süreçte en çok üzüldüğümüz şey hiç anne ziyareti olmadı. Bebeğimize anne sütü hiç gelmedi. Elimizden geldiğince şefkat gösterip büyütmeye çalışıyoruz. Burada hepimizin gözbebeği oldu" ifadelerini kullandı.

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