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Yüzde yüz sağlıklı

Hatay'da , yüz felci geçirdi. 10 gün tedavi gören küçük çocuk, yeniden gülümsedi. Doktorlarına teşekkür etti. 10 gün fizyoterapi tedavisi gören Ezel, dün taburcu edildi.

Yüzde yüz sağlıklı
Hatay'da , ateşlenen oğlu Ezel'in yüzünde bir tuhaflık olduğunu fark etti. Evladını alıp, hastaneye gitti. Küçük çocuğun yüz felci geçirdiği belirlendi. 10 gün fizyoterapi tedavisi gören Ezel, dün taburcu edildi. Ezel'in tedavisiyle ilgilenen Çiğdem El, "Sonbahar ve kış aylarında çocuklarınızın yüzlerini kaşkol ve şapkayla koruyun" dedi.


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