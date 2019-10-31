Yüzde yüz sağlıklı

Hatay'da Abdülkadir Ezeloğlu, ateşlenen oğlu Ezel'in yüzünde bir tuhaflık olduğunu fark etti. Evladını alıp, hastaneye gitti. Küçük çocuğun yüz felci geçirdiği belirlendi. 10 gün fizyoterapi tedavisi gören Ezel, dün taburcu edildi. Ezel'in tedavisiyle ilgilenen Çiğdem El, "Sonbahar ve kış aylarında çocuklarınızın yüzlerini kaşkol ve şapkayla koruyun" dedi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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