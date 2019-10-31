Şoförlükten patronluğa! O şimdi iş adamı oldu...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 22 yıl minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Cinkara, şoförlüğü bırakıp hibe desteği alarak ilçenin ilk otelini yaptı. Bir gün Mehmet Cinkara'nın dere kenarındaki küçük lokantasına gelen Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu (TKDK) görevlileri kendisiyle sohbet ederken kurumun verdiği hibe desteklerinden bahsetti. Bunun üzerine hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan Mehmet Cinkara, 1 milyon 200 bin lira maliyetle 3 yıldızlı bir otel projesi hazırladı. Projeyi onaylayan TKDK'dan 600 bin lira hibe alan Cinkara, 24 odalı 3 yıldızlı otelini 2016'nın şubat ayında hizmete açtı. Cinkara, "13 Şubat 2016'da açmıştım. Çok mutluyum. Çünkü birçok kişiye iş kapısı oldu" dedi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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