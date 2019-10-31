Sayısal Loto'da 4.9 milyon devretti Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 932 bin 148 lira cumartesi günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 6 bin 273 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira 20 kuruş ikramiye alacak.

Sayısal L oto'da 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 932 bin 148 lira cumartesi günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 6 bin 273 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira 20 kuruş ikramiye alacak.







1.8 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti. 5 bilenler 4 bin 159, 4+1 bilenler 601, 4 bilenler 50, 3+1 bilenler 31, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 3 lira 75 kuruş alacak.



6 bilen çıkmayıncacumartesi günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler, 4 bilenler, 3 bilenler iseikramiye alacak.çıkmayıncahaftayadevretti. 5 bilenler, 4+1bilenler, 4bilenler, 3+1bilenler, 3bilenler, 2+1bilenler, 1+1bilenler isealacak. TÜM MANŞETLER