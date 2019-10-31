Kont’u öldürdüler

İstanbul Beşiktaş'tan insan görünümlü bir canavar geçti… Olay, Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki 'Kont' adlı Alman kurt köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sokak üzerinden bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, binanın giriş katındaki dairenin pencere panjuruna isabet etti. Köpeğin sahibi Burak Işıkyıldız, kurşun seslerini duyarak dışarı çıkınca, 7 yaşındaki köpeğinin öldüğünü gördü. Karanlık sokaktan bir kişinin yaya olarak kaçtığını fark eden köpeğin sahibi durumu polise bildirdi. Polis, 4 boş kovan buldu. Işıkyıldız, "Bir süredir köpeğimi tehdit ediyorlardı" dedi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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