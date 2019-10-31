Bugünkü
Takvim

’u öldürdüler

’ta bir hayvan düşmanı, isimli Alman kurt köpeğini silahla vurarak öldürdü. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı...

Kont’u öldürdüler
İstanbul Beşiktaş'tan insan görünümlü bir canavar geçti… Olay, Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki '' adlı Alman kurt köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sokak üzerinden bahçeye doğru 4 el ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, binanın giriş katındaki dairenin pencere panjuruna isabet etti. Köpeğin sahibi Burak Işıkyıldız, kurşun seslerini duyarak dışarı çıkınca, 7 yaşındaki köpeğinin öldüğünü gördü. Karanlık sokaktan bir kişinin yaya olarak kaçtığını fark eden köpeğin sahibi durumu polise bildirdi. Polis, 4 boş kovan buldu. Işıkyıldız, "Bir süredir köpeğimi tehdit ediyorlardı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKont’u öldürdüler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri