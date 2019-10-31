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Katil nar!

Katil nar!
Kayseri Yeşilhisar'da Mustafa Çakır (65), (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır (4), uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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