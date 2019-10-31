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Hayvanların kısırlaştırılması caiz değil

'na bağlı , hayvanların kısırlaştırılmasının caiz olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Gerekli ve meşru bir sebep bulunmadıkça hayvanların kısırlaştırılması caiz değildir"

Hayvanların kısırlaştırılması caiz değil
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı , hayvanların kısırlaştırılmasının caiz olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "İnsanlar gibi tüm hayvanların da üreme ve çoğalma hakları vardır. Hayvanların yeme içme ihtiyaçlarının teminini engellemek uygun olmadığı gibi üreme özelliklerini ortadan kaldırmak da uygun değildir. Gerekli ve meşru bir sebep bulunmadıkça hayvanların kısırlaştırılması caiz değildir." Ancak Kurul, meşru sebeplerle; evcil hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin uygulanacağını belirtti. Ayrıca ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla başıboş hayvanların kısırlaştırılarak kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca olmadığını da kaydetti.

BURAK ERDEM ÇELİK

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