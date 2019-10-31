Fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da polise teslim oldu

'degecesi korkunç birolay yaşandı. İstanbul'danilçeye giden ve villa arayan(27) kiralama işleriyleuğraşanile tanıştı.Arkadaş olan ikili, bir villada alkolalmaya başladı. Ancak bir süresonra çift tartıştı. Aydın, Ercan'ıboğazladı. Nefessiz kalan kadın,hayata gözlerini kapadı. Katilise önceki gece İstanbul'daki birkarakola gidip, Asena Ercan'ıelleriyle boğarak öldürdüğünüanlattı: "İçtik. Aramızda tartışmaçıktı. Alkolün de etkisiyletartışmamız kavgaya dönüştü.Sinirlerime hakim olamayıp,boğazını sıkarak, öldürdüm.Ardından da İstanbul'a geldim."Cani adam emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.