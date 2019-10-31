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Fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da polise teslim oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hasan Aydın (36), villasında birlikte alkol aldığı kadın arkadaşı Asena Ercan'ı (27) elleriyle boğarak öldürdü. Hasan Aydın, olayın ardından gittiği İstanbul'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Ellerimle boğdum!
Muğla Fethiye'de 28 Ekim gecesi korkunç bir olay yaşandı. İstanbul'dan ilçeye giden ve villa arayan Asena Ercan (27) kiralama işleriyle uğraşan Hasan Aydın ile tanıştı. Arkadaş olan ikili, bir villada alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra çift tartıştı. Aydın, Ercan'ı boğazladı. Nefessiz kalan kadın, hayata gözlerini kapadı. Katil ise önceki gece İstanbul'daki bir karakola gidip, Asena Ercan'ı elleriyle boğarak öldürdüğünü anlattı: "İçtik. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak, öldürdüm. Ardından da İstanbul'a geldim."



Cani adam emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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