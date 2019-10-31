Fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da polise teslim oldu

Muğla Fethiye'de 28 Ekim gecesi korkunç bir olay yaşandı. İstanbul'dan ilçeye giden ve villa arayan Asena Ercan (27) kiralama işleriyle uğraşan Hasan Aydın ile tanıştı. Arkadaş olan ikili, bir villada alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra çift tartıştı. Aydın, Ercan'ı boğazladı. Nefessiz kalan kadın, hayata gözlerini kapadı. Katil ise önceki gece İstanbul'daki bir karakola gidip, Asena Ercan'ı elleriyle boğarak öldürdüğünü anlattı: "İçtik. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak, öldürdüm. Ardından da İstanbul'a geldim."
Cani adam emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Cani adam emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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