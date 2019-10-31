Elleriniz kırılsın! Yöneticiden genç kadına aidat dayağı

Ankara Keçiören'de oturan İkbal Nur T, (27) 17 Ekim akşamı köpeğini gezdirmeye çıkardı. Genç kız, evine dönerken binanın girişinde apartmanın yöneticisi Lütfi Ş. ve ailesiyle, aidat konusunda tartıştı. Lütfi Ş. ile beraberindekiler İkbal Nur T'ye tekme-tokat saldırdı. Dakikalarca dayak yiyen kadın, önce darp raporu aldı. Sonra da karakola gidip başına gelenleri anlattı. Daha önce de park yeri nedeniyle yöneticiyle tartıştığını belirten Nur T. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Tartaklandım, yerlere yatırıldım, adeta kurbanlık koyun gibi, saçlarıma basılıyor, yumruklar atılıyor. Gelişi güzel tekmeler, yumruklar. Kafamdan bir sürü darbe almışım. Ya beyin travması geçirmiş olsaydım orada? O insanlar benim masum zavallı köpeğime tekme attılar." Anne Satı T. de "Orada olsaydım hiçbir şey yapamasam evladımın üstüne yorgan olur serilirdim, onun teline zarar gelmesine izin vermezdim" diye konuştu.
YÖNETİCİDEN AİDAT DAYAĞI!
Dehşet anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
YÖNETİCİDEN AİDAT DAYAĞI!
Dehşet anları apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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