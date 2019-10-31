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Canım doktor

İş insanı 'un (52) konveyör bandına kaptırarak dirsek bölümünden kopan sağ kolu, yaklaşık 12 saat süren operasyonla yerine dikildi. Doktorlarına teşekkür eden Uğur, "Çok etkili ve başarılı bir operasyon yaptılar. Olmayan bir şeyi neredeyse yeniden bana montaj ettiler diyebilirim. Kolum şu anda her türlü görevi yapıyor" diye konuştu.

Canım doktor
İş insanı Hüseyin Uğur'un (52) konveyör bandına kaptırarak dirsek bölümünden kopan sağ kolu, yaklaşık 12 saat süren operasyonla yerine dikildi. Doktorlarına teşekkür eden Uğur, "Çok etkili ve başarılı bir operasyon yaptılar. Olmayan bir şeyi neredeyse yeniden bana montaj ettiler diyebilirim. Kolum şu anda her türlü görevi yapıyor" diye konuştu.

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