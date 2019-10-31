Beyninde tümör bulunan 8 yaşındaki rüya, hayatını kaybetti

İzmir'de yaşayan Rüya Ertaş (8), geçen yıl ameliyat masasına yattı. Beyincik bölümündeki kötü huylu tümör alındı. Ancak beyin sapı tam olarak temizlenemediği için bu ay yeniden rahatsızlandı. Tekrar hastaneye kaldırıldı. Beş kez beyin, bir kez de apandisit ameliyatı olan küçük kız önceki gün kalbinin durması sonucu kurtarılamadı. Kızının ölümünde doktor ihmalinin olduğunu belirten baba Ayhan Ertaş (34), "Hastanenin ölüm raporunda 'Doğal ölüm' yazıyor. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun otopsi tutanağında ise 'Adli olay', 'Şüpheli ölüm' yazıyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu bekliyoruz. Kızımın ölümünde ihmal varsa, sorumluların cezasını çekmesi için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Rüya'nın yurt dışındaki tedavisi için 300 bin liraya ihtiyaç vardı.
Rüya'nın yurt dışındaki tedavisi için 300 bin liraya ihtiyaç vardı.
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