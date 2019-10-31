Amazon'un hisse senetlerinde yaşanan kayıplar, şirketin CEO'su Jeff Bezos'un dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya düşmesine sebep oldu. Aşkı Lauren Sanchez uğruna eşi Mac- Kenzie'den boşanan Bezos, tazminat olarak 35 milyar dolar ödedi. O günden sonra işleri iyi gitmedi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net serveti 102,8 milyar dolara geriledi.
Böylece kendisini Bill Gates, 5 milyar dolar geçti. Liderliği ele geçirdi. İkinci sıraya düşen Bezos ise aşkta kazandı.
Böylece kendisini Bill Gates, 5 milyar dolar geçti. Liderliği ele geçirdi. İkinci sıraya düşen Bezos ise aşkta kazandı.
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