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Amazon değer kaybetti! Dünyanın en zengini Bezos, liderliği 'e kaptırdı

Dünyanın en zengini Bezos, aşkı Sanchez uğruna boşandığı eşine 35 milyar dolar ödedi. Şirketi Amazon değer kaybetti. Liderliği ele geçirdi...

Aşkta kazandı
Amazon'un hisse senetlerinde yaşanan kayıplar, şirketin CEO'su 'un dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya düşmesine sebep oldu. Aşkı Lauren Sanchez uğruna eşi Mac- Kenzie'den boşanan Bezos, tazminat olarak 35 milyar dolar ödedi. O günden sonra işleri iyi gitmedi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net serveti 102,8 milyar dolara geriledi.



Böylece kendisini , 5 milyar dolar geçti. Liderliği ele geçirdi. İkinci sıraya düşen Bezos ise aşkta kazandı.

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