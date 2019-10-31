İzmir Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin kişi zeybek oynadı. Onların arasında Ece Hekim de vardı. 7 aylık bebeği Can'la zeybek oynayan Hakim'in o anları tüm Türkiye'yi duygulandırdı. İlgiden mutlu olduğunu söyleyen anne Hakim, "Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı" dedi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.