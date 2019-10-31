Bugünkü
Takvim

'nda 7 aylık bebeğiyle zeybek oynadı! "Gurur verici bir şey"

Ödemiş'te kutlamalarında 2 bin kişi zeybek oynadı. Onların arasında de vardı. 7 aylık bebeği Can'la zeybek oynayan 'in o anları tüm 'yi duygulandırdı. İlgiden mutlu olduğunu söyleyen anne Hakim, "Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı" dedi.

Ana vatan
İzmir Ödemiş'te kutlamalarında 2 bin kişi zeybek oynadı. Onların arasında de vardı. 7 aylık bebeği Can'la zeybek oynayan 'in o anları tüm 'yi duygulandırdı. İlgiden mutlu olduğunu söyleyen anne Hakim, "Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 7 aylık bebeğiyle zeybek oynadı! "Gurur verici bir şey"
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri