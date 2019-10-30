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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 19:55

62. bölüm canlı izle! Hazan beklenmedik bir hareket yapıyor

İzleyiciler tarafından çarşamba akşamları heyecanla takip edilen dizisinde bu akşam ortalık karışıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşiyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Hazan'ın yaptığı hareket dikkat çekerken Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan buluşma planı herkesi şaşırtıyor. Heyecan dolu sahneleriyle . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir.

HAZAN'DAN BEKLENMEDİK HAREKET

Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.

MELEK VE NİLÜFER GERÇEĞİN FARKINA VARIYOR

Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.

TARIK VE MERCAN NİKAH HAZIRLIĞI YAPIYOR

Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

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