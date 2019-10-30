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Dublör kullanarak kimlik çıkartıp mallarını satmaya çalıştılar

’de bir çete, ’na benzeyen birini bulup arazisini satmaya kalktı. Çınardalı, polisin operasyonu sayesinde 10 milyon liralık mal varlığını kurtardı.

Dublör operasyonu
İzmir'de, bir dolandırıcılık şebekesinin, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan, 3 çocuk babası Saki Çınardalı'na ait 10 milyon TL'lik mal varlığını satmak için yaptıkları şaşkınlık yarattı. Şüpheliler, Çınardalı'na tip olarak benzeyen Z.K.'yi dublör olarak kullandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden Z.K.'ye, adına kimlik çıkarıldı. Z.K., çıkarılan kimlikle C.Ç.'ye vekalet verdi. Bu noktadan sonra dolandırıcılar, Saki Çınardalı'na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri buldu. Ancak ihbar üzerine ekipler, şüphelileri bir süre takip edip operasyon için düğmeye bastı. Geçen hafta operasyonla Z.K., C.Ç., H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Saki Çınardalı, "60 sene bu yerleri alalım diye aç ve parasız gezdik. Izdırap çekerek kazandık. Benim malımı almak istediler. Dublörümü bulmuşlar. Başımın üstündeki yara izini unutmuşlar. Polise teşekkür ediyorum" dedi.

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