Dublör kullanarak kimlik çıkartıp mallarını satmaya çalıştılar

İzmir'de, bir dolandırıcılık şebekesinin, uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan, 3 çocuk babası Saki Çınardalı'na ait 10 milyon TL'lik mal varlığını satmak için yaptıkları şaşkınlık yarattı. Şüpheliler, Çınardalı'na tip olarak benzeyen Z.K.'yi dublör olarak kullandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden Z.K.'ye, Saki Çınardalı adına kimlik çıkarıldı. Z.K., çıkarılan kimlikle C.Ç.'ye vekalet verdi. Bu noktadan sonra dolandırıcılar, Saki Çınardalı'na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri buldu. Ancak ihbar üzerine ekipler, şüphelileri bir süre takip edip operasyon için düğmeye bastı. Geçen hafta operasyonla Z.K., C.Ç., H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Saki Çınardalı, "60 sene bu yerleri alalım diye aç ve parasız gezdik. Izdırap çekerek kazandık. Benim malımı almak istediler. Dublörümü bulmuşlar. Başımın üstündeki yara izini unutmuşlar. Polise teşekkür ediyorum" dedi.
- Yaşam
- 30.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.