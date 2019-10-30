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Antalya yabancıyı evlendiriyor

Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'e göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Ortadoğu ülkelerinden gelen yatırımcılar şehrin genelinden konut alırken; Ruslar Beldibi ve Kemer'i, Almanlar Alanya ve çevresini, İngilizler Kaş ve Kalkan'ı tercih ediyor.

Antalya yabancıyı evlendiriyor
Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'e göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Ortadoğu ülkelerinden gelen yatırımcılar şehrin genelinden konut alırken; Ruslar Beldibi ve Kemer'i, Almanlar Alanya ve çevresini, İngilizler Kaş ve Kalkan'ı tercih ediyor.

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