Antalya yabancıyı evlendiriyor

Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'e göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Ortadoğu ülkelerinden gelen yatırımcılar şehrin genelinden konut alırken; Ruslar Beldibi ve Kemer'i, Almanlar Alanya ve çevresini, İngilizler Kaş ve Kalkan'ı tercih ediyor.
- Yaşam
- 30.10.2019
- Gazete
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