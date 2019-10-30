Antalya yabancıyı evlendiriyor Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'e göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Ortadoğu ülkelerinden gelen yatırımcılar şehrin genelinden konut alırken; Ruslar Beldibi ve Kemer'i, Almanlar Alanya ve çevresini, İngilizler Kaş ve Kalkan'ı tercih ediyor.

Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış adedi 2018'e göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Ortadoğu ülkelerinden gelen yatırımcılar şehrin genelinden konut alırken; Ruslar Beldibi ve Kemer'i, Almanlar Alanya ve çevresini, İngilizler Kaş ve Kalkan'ı tercih ediyor. TÜM MANŞETLER