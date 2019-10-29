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Siverek'te ilik ine yakalanan tedavisi için yardım bekliyor

11 yaşındaki rahatsızlandı. İlik i riski bulunduğu için tedavisi ’da yapılmalıydı. Ancak ailenin maddi durumu, bu masrafı karşılayamadı. Çaresiz kalan küçük kız, ’yi yardıma çağırdı: Yaşamak istiyorum!

Birgül’ü yaşatalım
Şanlıurfa Siverek'te yaşayan 11 yaşındaki Birgül Köse, 6 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yıllarca tek gözlü, yıkık dökük bir evde yaşam mücadelesi verdi. Kısa süre önce rahatsızlanan Birgül hastaneye gitti. Doktorlar, ilik kanseri şüphesi bulunduğunu kesin teşhis için 'ya gidilmesi gerektiğini söyledi. Ancak ailenin maddi durumu, yol parasını karşılamaya bile yetmedi. El arabasıyla sokaklarda hamallık yaparak altı çocuğuna bakan baba Kasım Köse, çaresiz olduğunu söyledi.



OKULA DA GİDEMİYOR...
Dayanılmaz ağrılar yaşadığını ve bir an önce iyileşmek istediğini söyleyen Birgül ise 'ye şöyle seslendi: "Atak dönemlerinde okula gidemiyorum. Kan değerlerim düşükmüş diye sevkimi yaptılar ama babamın parası olmadığı için Ankara'ya gidemedim. Sağlığıma kavuşmak için yardım bekliyorum."



DİLARA'DAN ACI HABER
İzmir'de Dilara Sığırcı'ya (27) iki yıl önce rahim i teşhisi konuldu. Tedavisi için yardım kampanyası düzenlendi. Ancak talihsiz kadın, dün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Sığırcı'nın akrabaları ve arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.

LÜTFÜ YALGI



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