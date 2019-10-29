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Fethiye'de kan davası cinayeti! Spor salonu kana bulandı

'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği spor salonunda dün silahlı saldırıya uğrayan (26), yaşamını yitirdi. olan Özkan'ın kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye'ye gelip, yalnız yaşadığı öğrenildi. Özkan'ın kan davası olan aile tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği spor salonunda dün silahlı saldırıya uğrayan (26), yaşamını yitirdi. olan Özkan'ın kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye'ye gelip, yalnız yaşadığı öğrenildi. Özkan'ın kan davası olan aile tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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