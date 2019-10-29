Muğla'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği spor salonunda dün silahlı saldırıya uğrayan Riyad Reşat Özkan (26), yaşamını yitirdi. Aslen Erzurumlu olan Özkan'ın kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye'ye gelip, yalnız yaşadığı öğrenildi. Özkan'ın kan davası olan aile tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
- Yaşam
- 29.10.2019
- Gazete
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