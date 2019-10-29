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'de polis memuru, tartıştığı eşini ve kayınvalidesini öldürdü

'de polis memuru , tartıştığı meslektaşı olan eşi 'ı ve kayınvalidesi 'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Ardından, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaman kabus!
Mardin'de polis memuru Seyfullah Çınar, tartıştığı meslektaşı olan eşi Belma Çınar'ı ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Ardından, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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