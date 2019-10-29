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Küçük kız dehşeti anlattı

'da , "Ben dayanamıyorum, seninle birlikte yaşamak istemiyorum" dediği sanık tarafından çalıştığı markette uğramıştı. 1 çocuk annesi Kartalci 39 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken katil cezasına çarptırılmıştı. Dava dosyasına yansıyan Gülseren Kartalci'nin 9 yaşındaki kızı C.K. yaşadıkları dehşeti anlattı.

Küçük kız dehşeti anlattı
Ankara'da , "Ben dayanamıyorum, seninle birlikte yaşamak istemiyorum" dediği sanık tarafından çalıştığı markette uğramıştı. 1 çocuk annesi Kartalci 39 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken katil cezasına çarptırılmıştı. Dava dosyasına yansıyan Gülseren Kartalci'nin 9 yaşındaki kızı C.K. yaşadıkları dehşeti anlattı: Canoğul Yiğit ara sıra bizim eve gelirdi. Biraz durup giderdi. Annemi sürekli dövüyordu. Bir keresinde bana da tokat vurmuştu.



Canoğul Yiğit

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