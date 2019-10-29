Küçük kız dehşeti anlattı

Ankara'da Gülseren Kartalci, "Ben dayanamıyorum, seninle birlikte yaşamak istemiyorum" dediği sanık Canoğul Yiğit tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğramıştı. 1 çocuk annesi Kartalci 39 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken katil müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava dosyasına yansıyan Gülseren Kartalci'nin 9 yaşındaki kızı C.K. yaşadıkları dehşeti anlattı: Canoğul Yiğit ara sıra bizim eve gelirdi. Biraz durup giderdi. Annemi sürekli dövüyordu. Bir keresinde bana da tokat vurmuştu.
Canoğul Yiğit
Canoğul Yiğit
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