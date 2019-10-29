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'de iki çocuk annesi genç kadın sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

'de tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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