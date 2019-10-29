Kayseri'de tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri'de tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.