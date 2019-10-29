Genç kız hayatını kaybetti sürücü sinir krizi geçirdi

Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işe gitmek üzere evinden, dün saat 08.00'de otomobili ile yola çıktı. Doğan, Orhaniye Mahallesi'ne geldiğinde yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'i fark etmeyip, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşüp, kanlar içinde kalan Şimşek'e, ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek yaşamını yitirdi. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü Ahuzar Doğan'ı olay yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Doğan, "Allah'ım ben ne yaptım? Kadını ezdim, ezdim. Annem, ben ne hallere düştüm" diyerek, ağladı. Sinir krizi geçiren Doğan'ı yakınları ve polis ekipleri uzun süre çaba göstermelerine rağmen sakinleştirmeyi başaramadı. Bunun üzerine Doğan, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Ayşegül Şimşek, 20 yaşında hayata veda etti.
Ayşegül Şimşek, 20 yaşında hayata veda etti.
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