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Ukrayna'da kazada ağır yaralandı, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

Bursa'da yaşayan ve 7 Eylül'de bir yakınının düğününe katılmak üzere Ukrayna'ya giden Nazlı Cemilegil, törenin ardından düğün konvoyuna katıldı. Cemilegil, şehir turu attıkları sırada meydana gelen kazada ağır yaralandı.

Allah devletimize zeval vermesin
Bursa'da yaşayan ve 7 Eylül'de bir yakınının düğününe katılmak üzere Ukrayna'ya giden Nazlı Cemilegil, törenin ardından düğün konvoyuna katıldı. Cemilegil, şehir turu attıkları sırada meydana gelen kazada ağır yaralandı. Oblasnaya Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alındı. Ukrayna'da yeterli imkanların olmadığını düşünen oğlu Muhammet ise Sağlık Bakanlığı'nı aradı. Ambulans uçakla Bursa'ya götürülen kadın, "Allah devletimize zeval vermesin. Yurt dışında da bizi yalnız bırakmadı" diye konuştu.

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