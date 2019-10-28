Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ulaşımın güç olması nedeniyle havadan müdahale ediliyor.
Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle müdahale ediliyor.
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