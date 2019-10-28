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  • 28.10.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 15:58

Son dakika: 'da orman ı

Son dakika haberi... 'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını

'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman ına karadan ulaşımın güç olması nedeniyle havadan müdahale ediliyor.

Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle müdahale ediliyor.

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