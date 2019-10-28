Milyonluk atların nalları Mustafa ustaya emanet

Antalya Kepez'de yaşayan Mustafa Kırkıl 16 yıl boyunca atların bakımıyla ilgilendi. Daha sonra İstanbul, Hollanda ve Almanya'da aldığı eğitim alıp nalbant ustacılığının inceliklerini öğrendi. Bugüne kadar değeri 4,5 milyon liraya kadar çıkan atların nallarını yapan Kırkıl, "Nalbantın yapacağı küçük bir yanlış, atların müsabaka performansını etkiler. Yarış hayatını bile bitirir" dedi.
- Yaşam
- 28.10.2019
- Gazete
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