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  • 29.10.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 09:29

JGK başvuru şartları nelerdir? 2019 Jandarma uzman onbaşı, 27 bin uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak?

Binlerce genç asker olmak istiyor. Bu anlamda JGK , onbaşı, çavuş alımı başvuruları yakından takip ediliyor. , Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını söylemişti. 2019 ? Jandarma 3. grup alımlarının tamamlanmasıyla 4. grup alımı bekleniyor. JGK uzman erbaş, onbaşı, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Ancak başvuru tarihi bekleyen adaylara kötü haber geldi.

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce vatandaş özellikle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda Jandarma JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları yoğun şekilde araştırılıyor. 4. grup jandarma uzman erbaş alımları için duyuru tarihleri yakından takip ediliyor. Jandarma olma hayali kuran binlerce genci yakından ilgilendiren konuda yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma uzman erbaş 2. ve 3. grup alımları sona erdi. Bunun ardından 4. grup jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte, JGK uzman erbaş onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!

JANDARMA'YA 27 BİN 180 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi. Jandarmanın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

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Musa Musa

4.gurupta bütün adaylar çağırlsınki hak gecmesin kazanan kazanir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.10.2019 02:08
Ufuk Ufuk

1995lilerede öncelik verselerya tüm adaylar cagirilsin bakalim hayirlisi neyse o olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.10.2019 02:07
MERT MERT

JANDARMA 4.GURUPTA TÜM ADAYLARI ÇAGIRIN 1995 DOĞUMLU LİSE MEZUNU ASKERLİK YAPMIŞLARADA ÖNCELİK VERİN ERGENLERI DOLDURUYOSUNUZ SONRADA BİRBİRLERİNİ VURUYORLAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır1
cevapla 29.10.2019 02:06
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