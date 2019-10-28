JGK başvuru şartları nelerdir? 2019 Jandarma uzman onbaşı, 27 bin uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce vatandaş özellikle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda Jandarma JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları yoğun şekilde araştırılıyor. 4. grup jandarma uzman erbaş alımları için duyuru tarihleri yakından takip ediliyor. Jandarma olma hayali kuran binlerce genci yakından ilgilendiren konuda yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma uzman erbaş 2. ve 3. grup alımları sona erdi. Bunun ardından 4. grup jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? İşte, JGK uzman erbaş onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!

JANDARMA'YA 27 BİN 180 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi. Jandarmanın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ