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’da dehşete düşüren görüntüler! Aracı ile önünü kestiği üniversite öğrencisinin aracının camını tekmeledi

trafiğinde dün korkunç bir olay yaşandı... Megakentte trafik magandası, ’nün önce önüne kırdı. Sonra tehditler yağdırdı. Ardından üniversiteli gencin aracına defalarca çarptı.




İstanbul trafiğinde dün korkunç bir olay yaşandı... Kimliği belirsiz bir sürücü, yavaş gittiğini iddia ettiği üniversiteli Halit Köprülü'yü önce sıkıştırdı. Sonra da önüne kırdı. Ardından aracından inip, genç adamın otomobilini tekmeleyip, yumrukladı. Paniğe kapılan Köprülü ise kaçmaya başladı. Ancak peşine düşen maganda bu kez de aracına çarpmaya başladı. Saldırganın olay yerinden ayrılmasının ardından en yakın karakola giden genç, yaşadıklarını şöyle anlattı: Hızlı sürüyordu. Korna çaldı. Sonra sağıma geldi, 'Neden hızlı gitmiyorsun' dedi. Ben de kolumla işaret yaparak 'Görmüyor musun ağabey trafik var' dedim. Adam yanlış anladı sanırım. Sarhoş mudur nedir, bilmiyorum beş kere benim aracıma çarptı. Beni öldürmek istedi. Beni ve yoldaki herkesin hayatını tehlikeye attı. Kendimi korumak için kapıları kilitledim...



MAGANDA DEHŞETİ KAMERADA
Görüntülerde saldırgan aracından iniyor. Köprülü'nün kapısını zorluyor. Başaramayınca da camı yumrukluyor. 'Açsana lan' diye bağırıp, tekme atıyor.




Aracın hemen hemen her noktasında çarpma izi var.




SALDIRIYA UĞRAYAN HALİT KÖPRÜLÜ

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