trafiğinde dünkorkunç bir olayyaşandı... Kimliğibelirsiz bir sürücü,yavaş gittiğini iddiaettiği üniversiteli'yü öncesıkıştırdı. Sonra daönüne kırdı. Ardındanaracından inip, gençadamın otomobilinitekmeleyip, yumrukladı.Paniğe kapılan Köprülüise kaçmaya başladı.Ancak peşine düşenmaganda bu kez dearacına çarpmayabaşladı. Saldırganın olayyerinden ayrılmasınınardından en yakınkarakola giden genç,yaşadıklarını şöyleanlattı: Hızlı sürüyordu.Korna çaldı. Sonrasağıma geldi, 'Nedenhızlı gitmiyorsun' dedi.Ben de kolumla işaretyaparak 'Görmüyormusun ağabey trafikvar' dedim. Adamyanlış anladı sanırım.Sarhoş mudur nedir,bilmiyorum beş kerebenim aracıma çarptı.Beni ve yoldaki herkesinhayatını tehlikeye attı.Kendimi korumak içinkapıları kilitledim...Görüntülerde saldırgan aracından iniyor. Köprülü'nün kapısını zorluyor. Başaramayınca da camı yumrukluyor. 'Açsana lan' diye bağırıp, tekme atıyor.Aracın hemen hemen her noktasında çarpma izi var.