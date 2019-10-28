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Erzurum kara kışa hazır! 800 mezar kazıldı

Kışa sayılı günler kala Erzurumluları mezar telaşı sardı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü kentte toprak donması nedeniyle şimdiden 800 mezar kazıldı.

Winter is coming
Kışa sayılı günler kala Erzurumluları mezar telaşı sardı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü kentte toprak donması nedeniyle şimdiden 800 mezar kazıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kışın toprağın zor kazılması nedeniyle bu aylarda hazırlık yaptıklarını açıkladı. "Şu ana kadar 800 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bizim içinde çok kolay oluyor" ifadesini kullandı.

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