Bugünkü
Takvim

Engelli köpeği sahiplenerek yurtdışından yürüteç getirttiler

Kayseri'de, Fırat ve Hikmet Ayyıldız çifti, otomobilin çarpması sonucu omurilik felci olan ve arka iki ayağını kullanamayan köpeğe sahip çıktı. Hayvan barınağında görüp etkilendikleri köpeği sahiplenen Akyıldız çifti, ABD'den özel bir yürüteç getirtti.

Engel yok
Kayseri'de, Fırat ve Hikmet Ayyıldız çifti, otomobilin çarpması sonucu omurilik felci olan ve arka iki ayağını kullanamayan köpeğe sahip çıktı. Hayvan barınağında görüp etkilendikleri köpeği sahiplenen Akyıldız çifti, ABD'den özel bir yürüteç getirtti. Yürüteç, çiftin 'Kuki' ismini verdikleri köpeğin hareket etmesini sağladı. Fırat Ayyıldız, 'Kuki'ye 1 yıldır baktıklarını söyleyerek, "Sahiplendikten sonra bütün korkularımı yendim. En basit korkum ise bakımının zorluğuydu. Siz sevginizi verdikçe o her şeyini karşılıksız olarak sunuyor. Siz yeter ki yürekten sevin, o sizi anlıyor" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEngelli köpeği sahiplenerek yurtdışından yürüteç getirttiler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri