Engelli köpeği sahiplenerek yurtdışından yürüteç getirttiler Kayseri'de, Fırat ve Hikmet Ayyıldız çifti, otomobilin çarpması sonucu omurilik felci olan ve arka iki ayağını kullanamayan köpeğe sahip çıktı. Hayvan barınağında görüp etkilendikleri köpeği sahiplenen Akyıldız çifti, ABD'den özel bir yürüteç getirtti.

Kayseri'de, Fırat ve Hikmet Ayyıldız çifti, otomobilin çarpması sonucu omurilik felci olan ve arka iki ayağını kullanamayan köpeğe sahip çıktı. Hayvan barınağında görüp etkilendikleri köpeği sahiplenen Akyıldız çifti, ABD'den özel bir yürüteç getirtti. Yürüteç, çiftin 'Kuki' ismini verdikleri köpeğin hareket etmesini sağladı. Fırat Ayyıldız, 'Kuki'ye 1 yıldır baktıklarını söyleyerek, "Sahiplendikten sonra bütün korkularımı yendim. En basit korkum ise bakımının zorluğuydu. Siz sevginizi verdikçe o her şeyini karşılıksız olarak sunuyor. Siz yeter ki yürekten sevin, o sizi anlıyor" diye konuştu.