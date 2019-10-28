Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz Ordu'da yapılan düğünün gelin ve damatları oldukça özeldi. Tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu, bir süre önce tanıştıkları ikizler Neslihan ve Nagihan Cüni ile evlenmeye karar verdi. İkizler, önceki gün yapılan nikahla dünya evine girdi. Çiftler, düğünde gönüllerince eğlenirken misafirler gelin ve damadı ayırmakta güçlük çekti!

Ordu'da yapılan düğünün gelin ve damatları oldukça özeldi. Tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu, bir süre önce tanıştıkları ikizler Neslihan ve Nagihan Cüni ile evlenmeye karar verdi. İkizler, önceki gün yapılan nikahla dünya evine girdi. Çiftler, düğünde gönüllerince eğlenirken misafirler gelin ve damadı ayırmakta güçlük çekti! TÜM MANŞETLER