Av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 2 kadın, intihar etmiş

Adıyaman'da, önceki gece boş arazide av tüfeği ile vurularak ölen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) intihar ettiği belirlendi. Olay öncesi cep telefonlarına ses kaydı yapan kadınların, kayıtta intiharlarından sorumlu tuttukları 6 kişinin ismini söyledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 6 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.
- Yaşam
- 28.10.2019
- Gazete
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