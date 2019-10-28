Av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 2 kadın, intihar etmiş Adıyaman'da, önceki gece boş arazide av tüfeği ile vurularak ölen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) intihar ettiği belirlendi. Olay öncesi cep telefonlarına ses kaydı yapan kadınların, kayıtta intiharlarından sorumlu tuttukları 6 kişinin ismini söyledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 6 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman'da, önceki gece boş arazide av tüfeği ile vurularak ölen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) intihar ettiği belirlendi. Olay öncesi cep telefonlarına ses kaydı yapan kadınların, kayıtta intiharlarından sorumlu tuttukları 6 kişinin ismini söyledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 6 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. TÜM MANŞETLER