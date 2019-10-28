29 Ekim de kargolar açık mı? Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, TNT Kargo, UPS Kargo, PTT Kargo, DHL Kargo, İnter Global Kargo 29 Ekim'de kapalı mı? Kargolar 29 Ekim'de açık mı? Kaplı mı? soruları araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte tüm detaylar... Bu bağlamda PTT kargo çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

29 EKİM'DE KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK MI?

PTT Kargo, özel kargo şirketleri, bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemlerini halletmek isteyenler 30 Ekim Çarşamba günü halledebilecek. Yapılan açıklamaya göre eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.Ülkemizde kargo şirketleri deyince aklımıza Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, UPS Kargo, Sürat Kargo, TNT Kargo, DHL Kargo, İnter Global Kargo ve PTT Kargo akla gelmektedir. Bu nedenle vereceğimiz bilgiler bu belirtilen kargo şirketleri için geçerli olacaktır.Yurtiçi Kargo açıklaması: 29 Ekim Pazartesi günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezimizden ise 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

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