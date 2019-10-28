Cumhuriyet Bayramı'na günler kala vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında 29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim hastaneler çalışıyor mu? soruları yer alıyor. Bu soruların cevapları herkes tarafından merak ediliyor. Soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 EKİM'DE HASTANELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayram olduğu için resmi tatildir. 29 Ekim tarihi bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle tüm özel ve resmi okullar tatil olmuştur. Yine dershaneler, ilkokullar, liseler, ortaokullar, üniversiteler resmi tatil sebebi ile kapalıdırlar. 29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalıdır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

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