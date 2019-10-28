29 Ekim yarın bankalar açık mı EFT havale yapılır mı? Yarın noter ve AVM'ler açık mı saat kaçta açılıyor? 29 Ekim hangi gün 2019, 29 Ekim'de bankalar açık olur mu sorusu binlerce vatandaşın gündeminde. Cumhuriyet'in 96. yılını 29 Ekim Salı günü kutlayacağız. Peki 29 Ekim Salı günü bankalar açık olur mu, banka işlemleri EFT, havale 29 Ekim'de yapılır mı? Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ

Bankalar hafta sonu açık mı sorusu binlerce kişinin gündeminde. Bankalar bazı durumlar harici hafta içleri çalışmaktadırlar. Bankalar hafta sonları kapalıdır. Bunun yanında resmi tatil günlerinde de kapalıdırlar. Saati : saat 17:30'da kapanıyor. 29 Ekim 2019 yılının son resmi tatil günü. Dolaysıyla 29 Ekim Salı günü bankalar kapalı olacak. Banka işlemi yapması gereken vatandaşlar işlemlerini 30 Ekim Çarşamba günü yapabilecek.

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