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  • 28.10.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 16:28

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yarın kutlanacak! Öğrenciler okullarda okumak için Cumhuriyet Bayramı şiirlerini internette araştırmaya başladı. Bu yıl 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 9. yılı tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Peki 29 Ekim şiirleri nelerdir? 1, 2, , , 6, , kısa, uzun ve güzel şiirler nelerdir? 29 Ekim ile ilgili şiirler nelerdir? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde şiirler hangileri? Tüm merak edilenler haberimizde... Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. Peki nelerdir?

29 Ekim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık en güzel şiirler!

29 Ekim şiirleri nelerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık, kısa, uzun ve güzel şiirler nelerdir? 29 Ekim ile ilgili şiirler nelerdir? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde şiirler hangileri? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

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HaberlerYaşam Haberleri29 Ekim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık en güzel şiirler! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri nelerdir?
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