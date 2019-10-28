29 Ekim şiirleri nelerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık, kısa, uzun ve güzel şiirler nelerdir? 29 Ekim ile ilgili şiirler nelerdir? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde şiirler hangileri? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

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