2019 Jandarma uzman onbaşı, 27 bin uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak? JGK başvuru şartları nelerdir?

Binlerce genç asker olmak istiyor. Bu anlamda JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuruları yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını söylemişti. 2019 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma 3. grup alımlarının tamamlanmasıyla 4. grup alımı bekleniyor. JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Ancak başvuru tarihi bekleyen adaylara kötü haber geldi. Alımların 2020'ye sarkma ihtimali gündeme geldi. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımına dair tüm merak edilenler….

JANDARMA'YA 27 BİN 180 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi. Jandarmanın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

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