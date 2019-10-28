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  • 28.10.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:21

2019 Jandarma uzman onbaşı, 27 bin uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak? JGK başvuru şartları nelerdir?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce vatandaş özellikle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda Jandarma JGK alımı başvuru şartları yoğun şekilde araştırılıyor. 4. grup jandarma uzman erbaş alımları için duyuru tarihleri yakından takip ediliyor. Jandarma olma hayali kuran binlerce genci yakından ilgilendiren konuda yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma uzman erbaş 2. ve 3. grup alımları sona erdi. Bunun ardından 4. grup jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, yapılacak? İşte, JGK uzman erbaş onbaşı, !

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

Binlerce genç asker olmak istiyor. Bu anlamda JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuruları yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını söylemişti. 2019 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma 3. grup alımlarının tamamlanmasıyla 4. grup alımı bekleniyor. JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Ancak başvuru tarihi bekleyen adaylara kötü haber geldi. Alımların 2020'ye sarkma ihtimali gündeme geldi. Jandarma uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımına dair tüm merak edilenler….

JANDARMA'YA 27 BİN 180 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi. Jandarmanın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

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