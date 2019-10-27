Adana'da 3 yaşındaki Suriyeli N.M, önceki gece babası Cafer (24) ve üvey annesi Visal İbrahim (23) tarafından, üzerine motosiklet düştüğü iddiasıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk kontrolü yapılan küçük kızın beyin kanaması geçirdiği belirlenince ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan detaylı kontrolde ise küçük kızın yüzünde, kollarında, kafasında ve sırtında darp, kolunda da diş izleri olduğunu gören doktorlar, polise haber verdi.
N.M, beyin kanaması nedeniyle komaya girdiği için yoğun bakıma alınırken, polis üvey anne Visal İbrahim, baba Cafer Mustafa ve evdeki diğer akrabaları amca İbrahim Mustafa (21) ile babaanne Fatma Azğir'i (56) gözaltına aldı. Şüpheliler, çapraz sorguda üvey annenin dayak attığını itiraf etti. Suçunu kabul eden üvey anne, "Ağlamasından dolayı psikolojim bozuldu" dedi.
Cani kadın cezaevine gönderildi. Baba, amca ve babaanne ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
ZİYA RAMOĞLU
N.M, beyin kanaması nedeniyle komaya girdiği için yoğun bakıma alınırken, polis üvey anne Visal İbrahim, baba Cafer Mustafa ve evdeki diğer akrabaları amca İbrahim Mustafa (21) ile babaanne Fatma Azğir'i (56) gözaltına aldı. Şüpheliler, çapraz sorguda üvey annenin dayak attığını itiraf etti. Suçunu kabul eden üvey anne, "Ağlamasından dolayı psikolojim bozuldu" dedi.
Cani kadın cezaevine gönderildi. Baba, amca ve babaanne ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
ZİYA RAMOĞLU
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