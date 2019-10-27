Patrona ‘Sen kimsin’ denmez

Bursa'da 5 yıl boyunca aynı işyerinde çalışan bir işçi, patronuyla tartıştı. Patronuna 'Sen kimsin' ifadesi kullandı. Ardından tazminatsız işten atıldı. Konu mahkemeye taşındı. Haklı bulunan işçi tazminatı kazandı. Ancak dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise işçiyi kusurlu bulup şok bir karara imza attı.
- Yaşam
- 27.10.2019
- Gazete
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