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Patrona ‘Sen kimsin’ denmez

'da 5 yıl boyunca aynı işyerinde çalışan bir işçi, patronuyla tartıştı. Patronuna 'Sen kimsin' ifadesi kullandı. Ardından tazminatsız işten atıldı. Konu mahkemeye taşındı. Haklı bulunan işçi tazminatı kazandı. Ancak dosya istinafa taşındı. ise işçiyi kusurlu bulup şok bir karara imza attı.

Patrona ‘Sen kimsin’ denmez
Bursa'da 5 yıl boyunca aynı işyerinde çalışan bir işçi, patronuyla tartıştı. Patronuna 'Sen kimsin' ifadesi kullandı. Ardından tazminatsız işten atıldı. Konu mahkemeye taşındı. Haklı bulunan işçi tazminatı kazandı. Ancak dosya istinafa taşındı. ise işçiyi kusurlu bulup şok bir karara imza attı.

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