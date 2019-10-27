Komşu cinayeti

İstanbul Bakırköy'de Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle buluştu. Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, cesedini ise bahçeye kazdığı çukura gömdü. Malkara'yı kamera görüntüsündeki kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ali Malkara
Hüseyin Seyman
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