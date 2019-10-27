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Her adımda para kazanıyorlar! gezdirerek ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar

Evcil hayvanlarıyla vakit geçiremeyenlerin yardımına gezdiriciliği yapanlar yetişti. Can dostlarını 2 saat gezdiren ve bakımlarını yaptıran gençler, ayda 5-6 bin lirayı cebe indirdi.

Çok 'hav'alı!
Şehir hayatının koşturmacası, yeni iş imkanları da doğurmaya başladı. Bunların başında, gezdiriciliği yer aldı. Yoğun iş temposu olan evcil köpek sahipleri, can dostlarıyla ilgilenecek vakit bulamayınca çareyi gençlerden yardım istemekte aradı.

Köpeklerin şikayetlerinden anlayan gençler ise hem sevdikleri işi yaptı hem de karşılığında para kazandı.

Bostancı'da yapan Onur Karavılkov, 100'e yakın müşterisi olduğunu açıkladı. Yaklaşık dört yıldır köpeklere yol arkadaşlığı yapan Gamze Pekçeçınar ise geçimini bu şekilde sağladığını vurguladı. "Yoğun çalışanlar vakit ayıramıyorlar. Başka işlerle ilgilendim ama bu işe yönelince bıraktım. Geçimimi sağlıyorum. Ayda 5-6 bin lira kazanıyorum" ifadesini kullandı.

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